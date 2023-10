Stand: 03.10.2023 10:25 Uhr Zeugen melden Schuss aus Hochzeitskorso heraus

In Salzgitter hat ein Hochzeitskonvoi einen Polizeieinsatz ausgelöst. Grund war ein mutmaßlicher Schuss. Zeugen hatten die Polizei am Montagnachmittag darüber informiert, dass angeblich aus einem fahrenden Auto heraus geschossen wrde. Die Polizei rückte an und durchsuchte ein Auto des Hochzeitskonvois sowie dessen Insassen. Gefunden wurde Kartuschenmunition für Schreckschuss-Waffen, aber keine Pistole. Gegen einen 24-Jährigen aus Lengede wird wegen Verstoßes nach dem Waffengesetz ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.10.2023 | 10:00 Uhr