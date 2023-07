Stand: 07.07.2023 20:05 Uhr Zeugen gesucht: Unbekannter entblößt sich in Regionalbus

Die Göttinger Polizei fahndet nach einem bislang unbekannten Mann, der sich am Montagnachmittag während der Fahrt im Regionalbus von Gieboldehausen nach Göttingen vor einer Jugendlichen entblößt hat. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich die Tat zwischen 13.32 Uhr an der Haltestelle Gieboldehausen/Schulzentrum und 14.20 Uhr am ZOB in Göttingen. Der Unbekannte habe im Blickfeld der Jugendlichen gesessen und während der Fahrt masturbiert. An der Haltestelle Göttingen/ZOB verließ der unbekannte Mann laut Polizei den Bus. Der Mann soll etwa 20 bis 30 Jahre alt sein, kurze, dunkle Haare und einen Vollbart haben, mit einem schwarzen T-Shirt mit rosafarbenen Aufdruck sowie einer blaue Jeanshose und auffällig rot-schwarzen Turnschuhen bekleidet gewesen sein. Die Polizei Göttingen hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon (0551) 491-2115 entgegen.

