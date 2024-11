Stand: 29.11.2024 12:06 Uhr Zeugen bei Unfallflucht: Polizei Wolfsburg sucht Ersthelfer

Nach einer Unfallflucht mit einer schwer verletzten Frau am vergangenen Freitagabend in Wolfsburg sucht die Polizei Zeugen. Nach Polizeiangaben wollte die Fußgängerin eine grüne Ampel an der Helmstedter Straße im Stadtteil Vorsfelde überqueren. Ein aus Süden kommender Autofahrer habe aber das für ihn geltende Rotlicht missachtet und die 58-Jährige gestreift, so die Polizei. Die Frau wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sucht nun insbesondere ein unbekanntes Ehepaar, das erste Hilfe leistete. Auch könnten Fahrgäste der Buslinie 380 hilfreiche Beobachtungen gemacht haben, heißt es. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05363) 80 97 00 entgegen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Wolfsburg