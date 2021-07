Stand: 29.07.2021 07:45 Uhr Wolfsburg ist Deutschlands Blitzhauptstadt

Wolfsburg ist deutsche Blitzhauptstadt. Im vergangenen Jahr gab es dort 5,8 Einschläge pro Quadratkilometer - mehr als in jeder anderen Stadt oder jedem anderen Landkreis, wie aus Messungen des Blitz-Informationsdienstes von Siemens hervorgeht. Auf Platz zwei und drei führt der am Donnerstag veröffentlichte Blitzatlas Kempten in Bayern und den Landkreis Miesbach mit 5,1 und 4,7 Blitzen pro Quadratkilometer. "Dass die Spitzenreiter zunehmend im Norden zu finden sind, ist eine Entwicklung, die wir erst in den letzten Jahren beobachten", sagt Stephan Thern, Leiter des Blitz-Informationsdienstes von Siemens. "Im Falle Wolfsburg waren es nur drei Gewitter, um diese hohe Blitzdichte auszuweisen", berichtet Thern.

