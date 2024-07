Stand: 18.07.2024 13:56 Uhr Wolfsburg: Zehnjähriger bei Autounfall schwer verletzt

Eine 22-Jährige hat am Mittwochnachmittag in Wolfsburg einen zehnjährigen Jungen mit ihrem Auto erfasst. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Junge plötzlich eine Straße vor dem Wolfsburger Hauptbahnhof überquert. Die Autofahrerin bremste demnach zwar sofort stark ab, konnte den Zusammenstoß jedoch aufgrund der kurzen Distanz nicht verhindern. Der Junge wurde dabei schwer verletzt und in eine Klinik gebracht. Die 22-Jährige blieb nach Polizeiangaben unverletzt.

