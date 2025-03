Stand: 24.03.2025 14:18 Uhr Wolfsburg: Unbekannter schlägt mehrfach auf Busfahrer ein

Ein Unbekannter hat am Samstagabend an einer Bushaltestelle in Wolfsburg auf einen Busfahrer eingeschlagen. Wie die Wolfsburger Polizei am Montag mitteilte, musste der 49-jährige Fahrer wegen seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Demnach hatte der Mann den Fahrgast an der Haltestelle "Föhrenhorst" gebeten, auf den nächsten Bus zu warten, weil sein Linienbus bereits voll war. Der Fahrgast habe ihm den Mittelfinger gezeigt. Als der Busfahrer ausstieg und den Unbekannten darauf ansprach, begann dieser laut Polizei mit Fäusten auf den Busfahrer einzuschlagen. Mehrere Fahrgäste gingen dazwischen. Der Unbekannte schüttete seine Bierflasche über dem Busfahrer aus und lief dann davon. Die Polizei bittet alle, die Hinweise zu dem Mann geben können, sich unter der Telefonnummer (05361) 464 60 zu melden.

