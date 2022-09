Stand: 23.09.2022 13:51 Uhr Wolfsburg: Unbekannte stehlen Sparkasten aus Kneipe

Unbekannte sind in Wolfsburg in eine Gaststätte eingebrochen und haben dort einen Sparkasten gestohlen. Wie viel Geld darin war, war zunächst nicht bekannt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Täter drangen demnach durch ein Fenster auf der Rückseite ein und rissen den Kasten von der Wand. Die Polizei sucht Zeugen. In Sparkästen können Stammgäste Geld einwerfen und so sparen. Die Tat ereignete sich am Donnerstag zwischen 22.30 Uhr und 23 Uhr im Stadtteil Kästorf im Maschweg. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05351) 521-0 entgegen. Die Ermittler baten zudem darum, dass wenn mögliche Beutestücke wie Tresore, Sparkästen, Personaldokumente oder Kasseneinsätze gefunden werden, diese nicht angefasst werden - weil sonst Spuren verwischt werden könnten. Stattdessen solle man die Polizei rufen.

