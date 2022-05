Stand: 23.05.2022 07:38 Uhr Wolfsburg: Mann setzt Pkw unter Drogen in die Leitplanke

Am Sonntag in ein 57 Jahre alter Mann in Wolfsburg mit seinem Auto schwer verunglückt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei überfuhr der 57-Jährige gegen 15.40 Uhr eine Kreuzung bei rot. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr in Höhe eines Baumarktes in die Leitplanke. Die Feuerwehr musste den eingeklemmten Mann aus dem Fahrzeug befreien. Er kam schwer verletzt in eine Klinik. Polizisten stellten fest, dass der wegen Alkoholvergehen am Steuer bekannte Mann unter Drogen stand und während der Fahrt Rauschmittel konsumiert haben könnte. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe. Ermittler konnten den Führerschein des Mannes nicht sicherstellen, weil dieser wegen Trunkenheitsfahrten bereits eingezogen war. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.

