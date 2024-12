Stand: 12.12.2024 13:31 Uhr Mann bedroht Verkäufer auf Weihnachtsmarkt mit Schraubendreher

Ein 44-Jähriger hat am Mittwochabend auf dem Weihnachtsmarkt in Wolfsburg Angestellte eines Verkaufsstandes bedroht und versucht, sie mit einem Schraubendreher zu verletzen. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann zunächst unvermittelt eine volle Bierdose gegen einen Getränkestand geworfen. Ein 39-jähriger Angestellter sprach den Mann an, woraufhin der 44-Jährige mit dem Schraubendreher Stichbewegungen in Richtung des Standmitarbeiters machte. Dieser stieß den Wolfsburger spontan von sich weg. Er kam zu Fall, konnte jedoch wieder aufstehen. Der Angreifer bedrohte die Mitarbeiter dann laut Polizei weiter, bespuckte eine 32-Jährige und deutete auch in ihre Richtung Stiche an. Die Frau rief die Security, die den Mann auch nach Verlassen des Weihnachtsmarktes noch antreffen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten konnte. Auf dem Weg zur Polizeistelle verletzte er sich selbst leicht und musste medizinisch behandelt werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

