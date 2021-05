Stand: 06.05.2021 16:41 Uhr Wolfenbüttel: Zwei Fliegerbomben kontrolliert gesprengt

Spezialisten haben am Donnerstag zwei Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg im Wolfenbütteler Ortsteil Salzdahlum unschädlich gemacht. Die Blindgänger wurden kontrolliert gesprengt. Wie ein Sprecher der Polizei Wolfenbüttel dem NDR in Niedersachsen sagte, sei die Sprengung ohne Komplikationen verlaufen, Für die Aktion mussten keine Häuser evakuiert werden. Die Behörden gaben Straßen und Feldwege an der Stelle wieder frei. Die Blindgänger waren bei Sondierungsmaßnahmen durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst in der Feldmark westlich von Salzdahlum gefunden worden.

