Wolfenbüttel: Säugling in Gartenhaus ausgesetzt

In Wolfenbüttel haben Anwohner am Montagmorgen in der Straße Am Pfingstanger ein ausgesetztes neugeborenes Kind entdeckt, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Bewohner eines Hauses fanden den in eine Decke gehüllten Jungen um 6.45 Uhr in einer auf dem Grundstück stehenden Gartenlaube und riefen die Polizei. Rettungskräfte versorgten den leicht unterkühlten Säugling und brachten ihn in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nach Angaben von behandelnden Ärzten nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Im Laufe des Tages befragten Kriminalbeamte die Anwohner des Viertels. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass das Kind in der Nacht zu Montag auf die Welt gekommen ist und nach 3 Uhr in dem Holzhäuschen abgelegt wurde. Das Neugeborene ist laut Ermittler 55 Zentimeter groß, hat dunkelblondes Haar, ein europäisches Erscheinungsbild und helle Haut. Es war in eine auffällige braune, 150 mal 200 Zentimeter große Decke mit verschmortem Etikett gewickelt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05331/93 30 zu melden. Sie hofft auf Informationen zu einer schwangeren Frau, die nach der Niederkunft ohne Kind ist.

