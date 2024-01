Stand: 05.01.2024 08:23 Uhr Wolfenbüttel: Frau findet ausgesetzte Schlange auf Waldweg

Eine Spaziergängerin hat im Oderwald (Landkreis Wolfenbüttel) eine vermutlich ausgesetzte Schlange gefunden. Laut Polizei war die Frau am Donnerstag in der Mittagspause in dem Wald zwischen Halchter und Adersheim unterwegs und entdeckte das 70 Zentimeter lange Tier an einem Waldweg. Ein hinzugerufener Experte fand heraus, dass es sich um eine ungiftige und in Deutschland nicht heimische Kornnatter handelt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, weil die Schlange vermutlich unrechtmäßig im Wald ausgesetzt wurde. Zeugen, die etwas beobachtet haben, erreichen die Polizei unter der Telefonnummer (05331) 93 30. Die Kornnatter wurde an eine Schlangenfarm übergeben.

