Stand: 11.11.2022 10:58 Uhr Wohnung brennt in Langelsheim - Bewohnerin stirbt

Bei einem Brand im Landkreis Goslar ist eine Frau gestorben. Das Feuer war in der Nacht zu Freitag gegen Mitternacht in der Wohnung der 85-Jährigen in Langelsheim ausgebrochen. Feuerwehrleute konnten die Bewohnerin nur noch tot bergen. Andere Hausbewohnerinnen und -bewohner blieben nach Angaben der Polizei unverletzt. Die Brandursache ist noch unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 11.11.2022 | 13:30 Uhr