Stand: 26.02.2024 08:29 Uhr Wohnhaus im Landkreis Helmstedt brennt - Straße gesperrt

Ein brennendes Einfamilienhaus in Wolsdorf (Landkreis Helmstedt) hat Feuerwehrkräfte am Sonntag über mehrere Stunden in Atem gehalten. Nach Angaben der Polizei hatte eine Anwohnerin den Brand bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Kreisstraße 16 musste gesperrt werden. Das Feuer breitete sich vom Erdgeschoss bis ins Dach aus. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner waren nicht zu Hause. Brandursache und Schadenssumme sind noch unklar. Das Haus ist nach ersten Erkenntnissen derzeit unbewohnbar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

