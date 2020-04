Stand: 21.04.2020 12:44 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Wissenschaftler: Wurfholz 300.000 Jahre alt

Ein früherer Tagebau im Landkreis Helmstedt scheint immer mehr zu einer archäologischen Schatzkiste zu werden. Vor einigen Jahren waren dort die berühmten Schöninger Speere entdeckt worden, die als älteste Waffen der Welt gelten. Auch einer 2016 entdeckten Waffe haben Forscher einige Geheimnisse entlockt und die Erkenntnisse jetzt vorgestellt. Bei dem geschnitzten Stock handelt es sich um ein Wurfholz. Es wurde den Experten zufolge ebenfalls als Waffe benutzt.

Jagdwaffe für Wasservögel

Der Fund erweitere die Kenntnisse über das Jagdverhalten der in der Region lebenden Frühmenschen erheblich, hieß es vonseiten des niedersächsischen Wissenschaftsministeriums. Die an dem Wurfstock sichtbaren Gebrauchsspuren belegten eindeutig, dass dieser als Jagdwaffe benutzt wurde. Homo heidelbergensis verwendete die Holzwaffe vermutlich, um Wasservögel zu jagen und größere Säugetiere vor sich her zu treiben, berichten Archäologen vom Senckenberg-Zentrum für menschliche Evolution und Paläoumwelt der Universität Tübingen und der Universität Lüttich.

Wissenschaftsminister Thümler: "Große Bedeutung"

Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) bezeichnete die Entdeckung als "sensationell". "Diese neuen Erkenntnisse unterstreichen die große wissenschaftliche Bedeutung der Freilandfundstelle am Forschungszentrum Schöningen“, so der Minister.

