Stand: 04.10.2023 08:19 Uhr "Wir für euch": Profis vom VfL Wolfsburg im Sozialeinsatz

Die Fußballprofis des VfL Wolfsburg sind heute einen Tag lang für gute Zwecke im Einsatz. Unter dem Motto "Wir für Euch" helfen sie unter anderem in Altenheimen, Kitas und im Klinikum Wolfsburg mit. Stürmerin Alexandra Popp und Mittelfeldspielerin Lena Lattwein packen im Tierheim Wolfsburg mit an, Herren-Cheftrainer Niko Kovac hilft in einem Gifhorner Altenheim mit und Torwart Koen Casteels in einer Kita. Man wolle nicht nur Fußball spielen, sondern auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, so der Verein. Seit 2014 besuchen die Profiteams des VfL Wolfsburg im Rahmen des Projektes "Wir für Euch" regelmäßig Einrichtungen. Voraussetzungen sind, dass diese Einrichtungen einen sozialen Charakter haben und maximal 50 Kilometer von der Volkswagen Arena in Wolfsburg entfernt liegen.

