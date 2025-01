Wintereinbruch: Heute Schnee und Glätte in Niedersachsen erwartet Stand: 09.01.2025 08:12 Uhr Meteorologen rechnen bis zum Wochenende mit Schnee und Glätte in Niedersachsen. Heute kann es in der Südosthälfte in einigen Lagen bis zu 20 Zentimeter Neuschnee geben.

Wegen des Wintereinbruchs rät die Polizei, das eigene Fahrzeug vor Fahrtantritt gut zu checken - nicht mit Sommerreifen loszufahren und auch die Winterreifen auf die vorgeschriebene Profiltiefe zu überprüfen. Die Winterdienste haben sich derweil auf den Schnee vorbereitet: In Hannover beispielsweise hat die Stadtreinigung einen Einsatz mit 260 Reinigungskräften geplant, die bei Bedarf in rund 100 Streu- und Räumfahrzeugen unterwegs sein können.

Glätte durch Schneeschauer ab dem Abend erwartet

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet heute in der Südosthälfte leichten bis mäßigen Schneefall mit fünf bis zehn Zentimetern Neuschnee. In Staulagen können es sogar bis zu 20 Zentimeter Neuschnee sein. Staulagen sind Gebiete mit häufigem Windstau, die es vor allem in Mittelgebirgen gibt. Im restlichen Niedersachsen soll es ab dem Abend Glätte durch Schneeschauer geben. Am Freitag sei es anfangs stark bewölkt, auch Schneeschauer seien gebietsweise möglich. Später soll es auflockern. Am Samstag sollen sich Sonne und dichtere Wolken abwechseln - bei Höchstwerten zwischen 1 und 4 Grad.

Laufen am Wurmberg bald die Skilifte?

Bislang laufen am Wurmberg im Harz noch keine Skilifte. Ob sich das bis zum Wochenende ändert, ist unklar. Meteorologin Stefanie Scharping von der Wetterwelt ist zuversichtlich: Die Temperaturen würden im niedrigen Bereich bleiben, im Bergland gebe es Dauerfrost. "Dementsprechend können wir dann Skifahren." Erst am vergangenen Wochenende hatte es im Harz geschneit. Der Schnee taute aber schnell wieder ab.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.01.2025 | 07:00 Uhr