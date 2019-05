Stand: 04.05.2019 12:39 Uhr

Winter-Comeback im Mai: Im Harz schneit es

Noch vor Kurzem haben sehr warme Frühlingstage für die ersten Sommergefühle gesorgt - nun hat sich im Harz der Winter noch einmal zurückgemeldet: Schnee hat die Region in den oberen Lagen in der Nacht zu Sonnabend wieder in eine weiße Landschaft verwandelt. In den Höhenlagen bedeckte nach Auskunft des Deutschen Wetterdienstes (DWD) eine dünne Schneedecke am Morgen den Boden, die auf dem Brocken sogar mehrere Zentimeter dick war. Unterhalb von 700 Metern seien die Flocken zwar nicht liegen geblieben - es könnte aber noch mehr kommen.

Wintereinbruch im Harz: Neuschnee im Mai 04.05.2019 09:45 Uhr In der Nacht zu Sonnabend sind in Torfhaus im Harz mehrere Zentimeter Neuschnee gefallen. Auch in den nächsten Tagen soll es kühl bleiben, weiterer Schneefall ist möglich.







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Polarluft sorgt für Kälteeinbruch

Wie ein DWD-Sprecher gegenüber NDR.de sagte, sind derartige Kälteeinbrüche für die Jahreszeit nicht untypisch. Verantwortlich für die frostigen Temperaturen sei Luft polaren Ursprungs, die derzeit zwischen einem Hochdruckgebiet bei Schottland und einem Tiefdruckgebiet über der Ostsee nach Deutschland strömt. Der DWD geht davon aus, dass es in der kommenden Nacht sogar noch kälter wird. Mit Ausnahme des Emslands sei in ganz Niedersachsen mit Frost zu rechnen, sagte der Sprecher. In Bodennähe sind stellenweise sogar Temperaturen von minus fünf Grand möglich.

Keine Auswirkungen auf den Verkehr

Im Harz wurde der Wintereinbruch gelassen zur Kenntnis genommen. Die weiße Pracht sei lediglich ein schöner Anblick gewesen, habe aber zu keinerlei Verkehrsproblemen geführt, sagte ein Sprecher der Polizei in Clausthal-Zellerfeld NDR.de. Mittlerweile sei der Schnee aber schon fast komplett wieder verschwunden. Für Wintersport reichte der Neuschnee also nicht, die Saison war allerdings eh schon Ende März offiziell beendet worden.

Weitere Informationen Wetterkarte: Vorhersage für Norddeutschland Die aktuellen Wetterdaten für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern unjd Hamburg finden Sie hier. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.05.2019 | 11:00 Uhr