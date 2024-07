Stand: 31.07.2024 14:43 Uhr Wildente im Harz mit Pfeilen angeschossen

In Vienenburg (Landkreis Goslar) haben Unbekannte mit Pfeilen auf eine wild lebende Stockente geschossen. Das verletzte Tier wurde laut Polizei zu einem Tierarzt gebracht, sei aber nicht mehr zu retten gewesen. Die Polizei hat nun ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet und wegen eines besonders schweren Falls der Jagdwilderei. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall am Vienenburger See und auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Vienenburg unter der Telefonnummer (05324) 78 74 90 oder in Goslar zu melden.

