Wieder mehr als 100 Autos am Wochenende in Göttingen zerkratzt

Unbekannte haben in der Göttinger Weststadt den Lack von mindestens 104 Autos zerkratzt. Laut Polizei wurden die Fahrzeuge in der Nacht zu Sonntag wohl mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Die Pkw sind auf der Fahrer- und Beifahrerseite teilweise bis auf die Grundierung zerkratzt worden. Ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt, ist noch unklar. Die Fahrzeuge waren in der Parisstraße, Romstraße, Wienstraße und Genfstraße sowie auf dem Parkplatz Schützenanger abgestellt. Die genaue Schadenshöhe kann die Polizei derzeit noch nicht beziffern. Anwohnende, Geschädigte oder Zeugen sollen sich unter Telefon (0551) 491 2115 bei der Polizei Göttingen melden. Erst im Juli und im April wurden jeweils mehr als 100 Autos in Göttingen zerkratzt. Bereits im vergangenen Jahr ermittelte die Polizei einen Tatverdächtigen. Dennoch kam es immer wieder zu solchen Vorfällen. Wenn ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, könnte der 40-Jährige für mehrere Hundert zerkratzte Autos verantwortlich sein.

