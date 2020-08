Stand: 21.08.2020 13:06 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Weser bei Polle: Vermisstem Mann geht es gut

Ein mutmaßlich vermisster Mann aus dem Landkreis Holzminden ist wohlbehalten gefunden worden. Zwei Frauen hatten am Donnerstagabend die Polizei gerufen, als sie an der Weserfähre bei Polle einen bekleideten Mann im Wasser sahen. Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Polizei suchte daraufhin Fluss und Ufer nach ihm ab. Später stellte sich heraus, dass es sich bei dem Gesuchten um einen 27-Jährigen aus der Region handelt. Er habe eingeräumt, an der Fähre durch die Weser gegangen zu sein. Warum er das tat, zumal es bereits dunkel war, ist nicht bekannt, wie ein Polizeisprecher NDR.de sagte.

