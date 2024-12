Stand: 23.12.2024 15:19 Uhr Wer ist der neue Lotto-Millionär von Wolfsburg?

Wolfsburg hat kurz vor Weihnachten einen Lotto-Millionär oder eine Lotto-Millionärin hervorgebracht. Das vorweihnachtliche Glück ereilte den oder die Unbekannte am Samstag. Alle sieben Endziffern des Spielscheins stimmten mit den gezogenen Gewinnzahlen von Spiel 77 überein, teilte Toto-Lotto Niedersachsen mit. So sei der Jackpot der Zusatzlotterie in Höhe von knapp 1,9 Millionen Euro geknackt worden. Wer den Schein abgegeben hat, sei noch nicht bekannt. Insgesamt konnten sich in diesem Jahr 160 niedersächsische Lottospielende über einen Gewinn von mindestens 100.000 Euro, hieß es weiter - 18 gar in Millionenhöhe.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min