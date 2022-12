Stand: 23.12.2022 07:41 Uhr Wegen Silvester: Göttingen verplombt Parkscheinautomaten

Kurz vor Silvester werden in Göttingen die Parkscheinautomaten immer mit Metallplatten verschlossen - damit sie nicht mutwillig durch Feuerwerkskörper zerstört werden können. In diesem Jahr passiert das schon vor Weihnachten. Der Grund: die Stadt Göttingen schickt ihre Beschäftigten zwischen den Jahren in den Urlaub, um Energie zu sparen. Deshalb müssen schon jetzt die Automaten versiegelt werden - auch wenn die Stadt damit mehr als eine Woche lang auf Parkgebühren verzichtet. Aber besser weniger Einnahmen als zerstörte Automaten, heißt es von der Stadt. Autofahrerinnen und Autofahrer können in der Göttinger Innenstadt von Freitagnachmittag um 15 Uhr bis Neujahr kostenlos parken - für höchstens vier Stunden. Dazu reicht es, die Parkscheibe sichtbar ins Auto zu legen.

