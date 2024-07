Stand: 31.07.2024 12:10 Uhr Wegen Hitze: B27 in Bad Lauterberg erneut gesperrt

Die Bundesstraße 27 in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) ist erneut gesperrt worden. Das teilte die Landesstraßenbaubehörde in Goslar mit. Wegen der hohen Temperaturen heize sich der Asphalt auf über 55 Grad auf, hieß es. Dadurch drohe der Straßenbelag weich zu werden. Bereits Mitte Juli war die Ortsumgehung Bad Lauterberg wegen Hitze für drei Tage gesperrt. Im Juni war ein neues Bitumenspiltgemisch aufgetragen worden. Nun soll die betroffene Fahrbahndecke abgefräst werden. Die Landesstraßenbaubehörde in Bad Gandersheim prüft auch andere Straßen im Landkreis Göttingen, auf denen das gleiche Verfahren angewendet wurde, auf Hitzeschäden. Sie vermutet einen Herstellungsfehler bei der Bitumenmischung. Proben wurden genommen und werden nun im Labor untersucht. Das Ergebnis steht noch aus.

