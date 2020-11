Stand: 07.11.2020 12:44 Uhr Wegen Corona: Mehr Wanderer kommen in den Harz

Der Harz hat als Wanderregion vom Trend zum Inlandstourismus wegen der Corona-Krise in diesem Jahr stark profitiert. Der Harzer Tourismusverband registrierte nach eigenen Angaben selbst an gewöhnlichen Wochentagen volle Wanderparkplätze und teils lange Warteschlangen an den Parkautomaten. Hoch im Kurs standen in den vergangenen Monaten auch geführte Wandertouren. Das Online-Tourenportal wurde demnach bis Oktober um 20 Prozent mehr genutzt als im Vorjahreszeitraum.

Weitere Informationen Berge, Wälder und Seen: Wandern im Harz Kleine Flüsse, tiefe Täler, dichte Wälder: Der Harz bietet viele abwechslungsreiche Wanderrouten. 13 Touren vom Tagesausflug zu den Luchsen bis zum Fernwanderweg Hexenstieg. mehr

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.11.2020 | 08:00 Uhr