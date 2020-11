Wegen Corona: Kaiserring wird 2021 doppelt verliehen Stand: 09.11.2020 17:25 Uhr Der Goslarer Kaiserring wird im kommenden Jahr doppelt verliehen. Grund dafür ist die Verschiebung der diesjährigen Übergabe aufgrund der Corona-Pandemie.

Neben dem bereits im Januar benannten Preisträger für 2020, dem Konzeptkünstler Hans Haacke, soll am 9. Oktober 2021 auch der Preisträger für das kommende Jahr gekürt werden. Das teilte die Stadt Goslar am Montag mit. Die Verleihung des Preises an Haacke war wegen Corona zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Der Preisträger für 2021 wird im Januar benannt.

Bekannte Preisträger von Beuys bis Christo

Der jährlich von der Stadt vergebene Kaiserring gilt deutschlandweit als einer der renommiertesten Preise für moderne Kunst. Er wird seit 1975 verliehen. Zu den Preisträgern gehören bekannte Künstlerinnen und Künstler wie Joseph Beuys, Gerhard Richter, Cindy Sherman, Christo und Andreas Gursky.

