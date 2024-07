Stand: 02.07.2024 12:00 Uhr Wasserrohrbruch sorgt für Verkehrsbehinderungen in Braunschweig

In Braunschweig kommt es im Bereich der Kreuzung Frankfurter Straße/Theodor-Heuss-Straße bis voraussichtlich Mitte nächster Woche zu Verkehrsbehinderungen, das teilte der Wassernetzbetreiber BS Energy am Dienstagvormittag mit. Nach einem Wasserrohbruch am Sonntag, sei die Straße beschädigt. Der Druck des Wassers habe die Fahrbahndecke hochgedrückt, weshalb die Straßenoberfläche im Bereich des Schadens repariert werden muss, heißt es. Einen möglichen Grund für den Wasserrohbruch nannte BS Energy nicht, die könnten vielfältig sein.

