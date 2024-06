Stand: 05.06.2024 21:59 Uhr Warnung für Sudershausen: Menschen sollen Trinkwasser nicht nutzen

In Sudershausen im Flecken Nörten-Hardenberg (Landkreis Northeim) darf das Trinkwasser wegen eines technischen Defektes in einer Aufbereitungsanlage vorerst nicht genutzt werden - weder als Lebensmittel noch zur Körperhygiene wie Zähneputzen, Duschen und Baden. Die Behörden warnen auch grundsätzlich vor Hautkontakt, die Toilettenspülung könne weiter genutzt werden. Eine Trinkwasser-Ausgabestelle werde am Donnerstag von 14 bis 21 Uhr im Sporthaus Bishausen eingerichtet. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter (05503) 80 82 02.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min