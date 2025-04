Stand: 16.04.2025 10:29 Uhr Brand am Burgberg in Bad Harzburg: Jugendliche identifiziert

Nach dem Waldbrand am Burgberg bei Bad Harzburg (Landkreis Goslar) hat die Polizei zwei Jugendliche identifiziert. Die beiden 13 und 14 Jahre alten Jungen waren im Zusammenhang mit dem Brand in der Nähe des Baumwipfelpfades gesucht worden. Man habe sie durch einen Hinweis aus der Bevölkerung gefunden, so die Polizei. Die beiden hatten sich laut Polizei zum Zeitpunkt des Brandes in unmittelbarer Nähe aufgehalten. Weitere Einzelheiten wollten die Ermittler nicht mitteilen. Bei dem Waldbrand am Burgberg in der vergangenen Woche waren rund 200 Feuerwehrleute und ein Löschflugzeug im Einsatz.

