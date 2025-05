Stand: 08.05.2025 15:16 Uhr Waghalsige Manöver: Kunstpiloten trainieren in Bad Gandersheim

Auf dem Flugplatz in Bad Gandersheim trainieren noch bis Freitag acht Piloten des Deutschen Kunstflugverbands. Mit ihren Kunstflugmaschinen bereiten sie sich mit zum Teil waghalsigen Manövern auf verschiedene nationale und internationale Wettbewerbe vor. Zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer haben das Spektakel in den vergangenen Tagen bereits verfolgt. Neben faszinierten Reaktionen gab es auch Diskussionen über die Geräuschkulisse. Dabei hatte sich der Flugplatz-Verein nach Angaben seines Sprechers mit dem Verband auf eine Begrenzung der Übungszeiten geeinigt. Laut Henrik Mädel dürfen die Trainingsflüge nur in der Zeit von 9.00 bis 13.00 Uhr und von 15.00 bis 18.30 Uhr stattfinden. Zur Vermeidung von Fluggeräuschen am Wochenende wurde das Trainingslager bereits auf Werktage verlegt. Am Donnerstag und am Freitag können Zuschauer noch beim Training dabei sein.

