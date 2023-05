Stand: 17.05.2023 21:55 Uhr Von Heinsen bis nach Barcelona: Moped-Gruppe startet Benefizfahrt

Von Heinsen im Landkreis Holzminden aus sind am Mittwoch sechs Männer mit ihren Mopeds und Rollern zu einer Benefizfahrt nach Barcelona aufgebrochen. Sie haben eine rund 2.100 Kilometer lange Fahrt vor sich, die sie in zehn Tagen absolvieren wollen. Wie der Verein Heinser Fittschen mitteilte, wollen sie für jeden gefahrenen Kilometer 50 Cent auf ein Spendenkonto einzahlen. Das Geld soll anschließend an gemeinnützige Organisationen aus ihrer Region gespendet werden, die sich vor allem für Kinder und ältere Menschen einsetzen. Pro Tag wollen die Männer laut eigenen Angaben etwa 200 bis 250 Kilometer zurücklegen. Sie werden von drei weiteren Mitgliedern in zwei Wohnmobilen begleitet. Ihr Weg führt sie unter anderem über die Mosel und die Côte d'Azur ins spanische Katalonien. Laut des Vereins entstand die Idee für eine Benefizfahrt bereits vor zehn Jahren.

