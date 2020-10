Stand: 04.09.2016 11:09 Uhr Von Gras umwuchert: Behörden-Neubau steht leer

Wenn ein Amt Richtfest feiert, ist das in der Regel mit hochrangigen Gästen und großen Reden verbunden. So war es auch 2011, als in Braunschweig zum Richtfest für den Neubau des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) geladen wurde. Nur: In diesem Fall ist nach der Feier nicht mehr viel passiert. Das Gebäude steht bis heute leer.

Technisch auf der Höhe der Zeit ...

Die Pressemitteilung zum Richtfest des BVL-Neubaus im Jahr 2011 war vollmundig: Der beeindruckende und moderne Bau werde eine noch effektivere Arbeit des Bundesamtes ermöglichen, hieß es damals. Das neue Dienstgebäude in Braunschweig werde Kosten sparen, dabei technisch auf der Höhe der Zeit sein und auch den anspruchsvollen Anforderungen beim Betrieb von Laboratorien genügen, wurden Vertreter der zuständigen Ministerien zitiert.

... aber bis heute ist das Gebäude unbenutzt

Allein: Aus dem für 2013 geplanten Einzug des Bundesamtes für Verbraucherschutz wurde nichts, bis heute steht der 16,5 Millionen Euro teure Neubau leer. Grund seien Probleme mit einer IT-Anlage, heißt es dazu aus dem BVL lapidar. Vom Bauherren, der Länderbauverwaltung, war noch keine Stellungnahme zu bekommen. Bekannt wurde der Fall jetzt, weil Anwohner sich über den jahrelangen Leerstand wunderten und den Bund der Steuerzahler informierten.

Im Neubau sollen Pflanzenschutzmittel erprobt werden

Das BVL gehört zum Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und übernimmt Aufgaben im Bereich der Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit. Im neuen Braunschweiger Gebäude sollen Wissenschaftler etwa die Wirksamkeit neuer Pflanzenschutzmittel testen und Grenzwerte für deren maximale Rückstände festlegen.