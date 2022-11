Stand: 02.11.2022 16:24 Uhr Vom Lkw überrollt: 88-Jähriger stirbt bei Unfall in Rühen

In Rühen (Landkreis Gifhorn) kam es am Mittwochvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 88-jähriger Fahrradfahrer getötet wurde. Laut Polizeiangaben wollte der Mann mit seinem Fahrrad auf einen Fußweg fahren, kam auf diesem aus bislang unbekannter Ursache mit dem Fahrrad ins Schlingern und stürzte auf die Fahrbahn. Der Radfahrer stürzte zwischen die Achsen eines vorbeifahrenden Lkw, wurde überrollt und dabei tödlich verletzt. Die Polizei Brome nahm am Unfallort die Ermittlungen auf und befragte anwesende Zeugen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Straße gesperrt.

