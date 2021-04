Stand: 16.04.2021 14:02 Uhr Volkswagen verkauft im ersten Quartal mehr Autos

Der Volkswagen-Konzern hat im ersten Quartal mehr Autos verkaufen können. Der Absatz zwischen Januar und März stieg laut Konzern um über ein Fünftel auf 2,43 Millionen Fahrzeuge. In Nord- und Südamerika und in der Asien-Pazifik-Region verzeichnete der Konzern deutliche Zuwächse. In Westeuropa musste der Autobauer aber ein Minus von 4,6 Prozent hinnehmen. Hier machen sich weiterhin die Folgen der Corona-Pandemie bemerkbar. Vor allem in China lief es für Volkswagen im ersten Quartal rund. Dort stiegen die Auslieferungen um gut 61 Prozent auf 990.600 Fahrzeuge. Unterdessen hat der Konzern für sein Werk in Emden für einen Großteil seiner 9.000 Mitarbeiter erneut Kurzarbeit angemeldet. Es fehlten spezielle Bauteile, so ein Sprecher. Voraussichtlich ab Montag sollen die Mitarbeiter für mindestens zwei Wochen zu Hause bleiben.

Weitere Informationen Pandemie: Volkswagen senkt Gewinnerwartung Der Autobauer Volkswagen hat wegen der Corona-Krise seine Gewinnerwartung gesenkt. Allein im ersten Quartal ging der Umsatz laut Konzern von 60 auf 55 Milliarden Euro zurück. (16.04.2020) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 16.04.2021 | 16:00 Uhr