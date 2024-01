Stand: 17.01.2024 18:47 Uhr Vier junge Menschen bei Unfall auf glatter Straße schwer verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am späten Dienstagabend eine 18 Jahre alte Autofahrerin und drei jugendliche Mitfahrer nahe Gieboldehausen (Landkreis Göttingen) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ist das Fahrzeug in einer Kurve von der Straße abgekommen, in einen Graben gerutscht und dann frontal gegen einen Baum gestoßen. Wie genau es zu dem Unfall kam, war demnach noch unklar. Die Straße sei zum Unfallzeitpunkt am Dienstagabend teils winterlich glatt gewesen, teilten die Beamten mit. Bei dem Unfall wurden die 18 Jahre alte Autofahrerin, ein 15 Jahre altes Mädchen und zwei Jungen im Alter von 16 und 17 Jahren schwer verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kam.

