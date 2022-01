Vier Wolfsburger Sternsinger segnen Bundeskanzleramt Stand: 05.01.2022 17:05 Uhr Der neue Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Mittwoch Sternsinger aus Niedersachsen empfangen. Die Mädchen und Jungen aus Wolfsburg sangen ein Ständchen und trugen ein Gedicht vor.

Nach Angaben des Bistums Hildesheim waren Clemens (12), Johannes (14), Julian (14) und Agatha (17) aus der katholischen Pfarrei St. Christophorus nach Berlin gereist. Die vier als Heilige Drei Könige verkleideten Jugendlichen überbrachten Scholz ihren Segen "Christus mansionem benedicat - Christus segne dieses Haus" für das Bundeskanzleramt.

Spende für Südsudan-Projekt

In diesem Jahr steht die Sternsinger-Aktion unter dem Motto "Gesund werden - gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit". Bundeskanzler Scholz sagte, gerade die weltweite Pandemie müsse daran erinnern, "dass wir in der ganzen Welt füreinander verantwortlich sind". Aufgrund der Corona-Lage empfing Scholz nicht Sternsinger aus allen 27 Bistümern. Stellvertretend kam in diesem Jahr nur die Gruppe aus dem Bistum Hildesheim. Scholz übergab den Jugendlichen eine Spende für ein Projekt im Südsudan, bei dem es um die Gesundheit von Müttern und Kindern geht.

