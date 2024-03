Stand: 30.03.2024 13:40 Uhr Vier Schwerverletzte bei Verkehrsunfall nahe Vienenburg

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Bereich der B241/Anschlussstelle A36 zwischen Goslar-Vienenburg und Wiedelah sind am Freitagmittag vier Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, trug auch ein sechs Monate altes Kleinkind schwere Verletzungen davon. Laut Polizei hatte ein 35-jähriger Autofahrer beim Einbiegen auf die Bundesstraße 241 die Vorfahrt einer 45-jährigen Fahrerin missachtet. Beide Fahrzeuge kollidierten, dabei wurden neben dem Kind auch die 45-Jährige sowie eine 35-Jährige und eine weitere 45-jährige Pkw-Insassin schwer verletzt. Der 35-jährige Unfallverursacher sowie ein dreijähriges Kind erlitten leichte Verletzungen. Die Verletzten wurden demnach in die Krankenhäuser Goslar, Wolfenbüttel und Göttingen gebracht. Auch zwei Rettungshubschrauber waren nach Polizeiangaben im Einsatz. Die B241 war an der Unfallstelle für mehrere Stunden in beiden Richtungen gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min