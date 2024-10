Stand: 01.10.2024 12:33 Uhr Vermisster aus Köngislutter: 73-Jähriger tot aufgefunden

Ein vermisster 73-Jähriger aus Königslutter (Landkreis Helmstedt) ist tot. Das hat die Polizei Wolfsburg am Dienstag mitgeteilt. Der Mann sei am Montagnachmittag tot in einem Waldstück am Elm nahe Räbke von einem Spaziergänger gefunden worden, sagte eine Sprecherin. Der 73-Jährige galt seit mehreren Wochen als vermisst. Er war zuletzt am 11. September im Aufenthaltsraum einer Seniorenresidenz in Langeleben gesehen worden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen laut Polizei nach nicht vor.

