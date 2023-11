Stand: 29.11.2023 13:38 Uhr Vermisster Hund meldet sich selbst bei der Polizei

In Peine hat eine entlaufene Hündin selbst dafür gesorgt, dass sie wieder zu ihrer Besitzerin findet - und zwar mithilfe der Polizei. Der Mischling war am Freitag weggelaufen, als die Halterin des Tieres von einem Radfahrer angefahren und verletzt worden war. Bei dem Unfall hatte sich die Hündin namens "Fritzi" erschreckt und das Weite gesucht, wie ein Polizeisprecher sagte. Am nächsten Tag tauchte die Hündin dann vor der Polizeidienststelle auf. Zunächst sei sie um die Wache herumgeschlichen. Dann habe sie eine geöffnete Tür abgepasst, um hineinzugelangen. Die Polizei vermutet, dass sich die Hündin habe aufwärmen wollen. In der Wache habe sich "Fritzi" dann bereitwillig "in Gewahrsam" nehmen lassen. Die Hundedame konnte schließlich ihrer Besitzerin übergeben werden.

