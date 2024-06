Stand: 28.06.2024 07:36 Uhr Vermisster 18-Jähriger aus Göttingen wieder aufgetaucht

Die Polizei Göttingen hat einen seit Dienstagnachmittag vermissten 18-Jährigen wohlbehalten in Hildesheim angetroffen. Die Fahndung nach dem jungen Mann sei demnach beendet. Der Mann war am Dienstagnachmittag von der Polizei als vermisst gemeldet worden. Weil der 18-Jährige auf ärztliche Hilfe angewiesen ist, hatte die Polizei befürchtet, er könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min