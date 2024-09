Stand: 09.09.2024 09:17 Uhr Vermisste 15-jährige Schülerin aus Rosdorf ist wieder da

Eine seit vergangenen Dienstag vermisste Schülerin aus Rosdorf (Landkreis Göttingen) ist wieder da. Die 15-Jährige sei wohlbehalten in Hamburg aufgegriffen worden, teilte die Polizei am Montag mit. "Der entscheidende Hinweis" sei über Soziale Medien eingegangen, so eine Polizeisprecherin.

