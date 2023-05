Stand: 30.05.2023 22:15 Uhr Vermisste 13-Jährige aus Göttingen ist wieder da

Ein seit Sonntagabend vermisstes Mädchen aus Göttingen ist wieder zu Hause. Wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte, kehrte es von selbst zurück. Zuvor war die Jugendliche in Hannover gesehen worden, wo sie zu Besuch war. Sie sollte den Angaben zufolge mit ihrer Schwester die Rückreise mit dem Zug nach Göttingen antreten, war laut Polizei aber nicht zur vereinbarten Zeit am Bahnhof erschienen.

Auch eine seit Samstagabend vermisste 13-Jährige aus Bad Lauterberg im Landkreis Göttingen ist laut Polizei am Dienstagabend selbstständig nach Hause zurückgekehrt. Wo es gewesen war, teilte das Mädchen laut Polizei zunächst nicht mit.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 30.05.2023 | 15:00 Uhr