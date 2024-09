Stand: 05.09.2024 08:35 Uhr Vermisst: 43-Jährige aus Braunschweig seit Tagen verschwunden

Bereits seit Freitag, 30. August 2024, wird eine 43-jährige Frau aus dem Braunschweiger Stadtteil Viewegsgarten-Bebelhof vermisst. Zuletzt wurde sie laut Polizei gegen 12.30 Uhr in einer Arztpraxis an der Salzdahlumer Straße gesehen. Die Vermisste ist 1,55 bis 1,60 Meter groß, schlank und hat schwarze Haare. Sie trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine schwarze längere Jacke, ein dunkles T-Shirt und eine braune Hose. Trotz intensiver Suche fehle bisher jede Spur, so die Polizei. Aufgrund ihres Krankheitsbildes könnte sie sich in einer hilflosen Lage befinden. Zeugen werden gebeten, sich über den Notruf oder unter der Telefonnummer (0531) 476 25 16 bei der Polizei zu melden.

