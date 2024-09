Stand: 16.09.2024 11:51 Uhr Fast zwei Wochen verschwunden: 43-Jährige ist wieder da

Eine seit mehreren Tagen vermisste Frau aus Braunschweig ist wieder aufgetaucht. Die 43-Jährige sei eigenständig nach Hause zurückgekehrt, teilte die Polizei am Montag mit. Sie sei wohlauf. Die Frau wurde seit Ende August vermisst. Weil aufgrund einer Erkrankung nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet, hatte die Polizei am 4. September ein Foto der Frau veröffentlicht.

