Stand: 06.09.2024 15:42 Uhr Vermisst: 15-jährige Schülerin aus Rosdorf

Seit vergangenem Dienstag wird die 15-jährige Valeria T. aus Rosdorf (Landkreis Göttingen) vermisst. Wie die Polizei mitteilte, ist die Schülerin zwischen 1,60 und 1,65 Meter groß und zierlich. Nach Angaben einer Sprecherin ist sie erst seit kurzem in Deutschland und spricht die Sprache noch nicht flüssig. Mittlerweile habe sie möglicherweise einen Kurzhaarschnitt, so die Polizei. Welche Kleidung die Jugendliche zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug, sei nicht bekannt. Wo sich die 15-Jährige aufhält ist unklar, allerdings hat die Polizei nach eigenen Angaben Hinweise, dass sie sich womöglich im Raum Frankfurt am Main (Hessen) befindet. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Göttingen unter der Telefonnummer (0551) 491 21 15 zu melden.

