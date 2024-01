Vergnügungssteuer: "Sixx-Paxx"-Show in Braunschweig zu erotisch Stand: 18.01.2024 12:49 Uhr Der Berliner Veranstalter hat am Verwaltungsgericht Braunschweig gegen die Vergnügungssteuer-Bescheide der Städte Braunschweig und Wolfsburg geklagt. Die "Sixx Paxx"-Show sei kein Striptease.

Wie die "Braunschweiger Zeitung" berichtet, ging es bei der Klage um Bescheide für Shows der Berliner Gruppe in den Jahren 2019, 2021 und 2022 in Höhe von insgesamt 18.400 Euro. David Joachimsthaler, Geschäftsführer und Mitglied von "Sixx Paxx", hatte geklagt, da er die Show als Mischung aus Akrobatik, Musical, Gesang und Tanz sieht und nackte Männerhaut nur einen kleinen Teil ausmacht, wie die Zeitung weiter berichtet.

Für Verwaltungsgericht erotischer Aspekt im Vordergrund

Das Verwaltungsgericht urteilte anders. Nach Angaben einer Gerichtssprecherin gegenüber NDR Niedersachsen sind Vergnügungssteuer-Bescheide der Städte Braunschweig und Wolfsburg rechtlich erlaubt. So handle es sich in beiden Fällen um "Schaustellungen von Personen und Darbietungen ähnlicher Art". Allerdings ist die Aufforderung zur Zahlung von 4.100 Euro an Vergnügungssteuer von der Stadt Wolfsburg nach Angaben des Gerichts wegen einer fehlerhaften Abrechnung aufgehoben worden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

