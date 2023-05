Stand: 26.05.2023 09:26 Uhr Verfolgungsjagd nach Polizeikontrolle im Landkreis Wolfenbüttel

Im Landkreis Wolfenbüttel hat sich am Freitag ein Autofahrer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Beamte wollten den Wagen in Remlingen kontrollieren, als der Mann plötzlich die Flucht ergriff und mit hohem Tempo davonraste. Die Verfolgungsjagd mit mehreren Streifenwagen führte zwischenzeitlich nach Sachsen-Anhalt. Im Harz konnten die Einsatzkräfte den 35-Jährigen stoppen. Sie nahmen den Mann in Gewahrsam. Laut Polizei stand der Fahrer unter Drogeneinfluss und hatte keinen Führerschein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 26.05.2023 | 09:30 Uhr