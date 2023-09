Stand: 19.09.2023 19:53 Uhr Verfahren gegen Verdächtigen im Fall "Maddie" in Braunschweig

Das Landgericht Braunschweig ist doch für ein Verfahren gegen Christian B. zuständig, der auch im Fall "Maddie" verdächtigt wird. Das entschied das übergeordnete Oberlandesgericht (OLG) in Braunschweig nach einer Beschwerde der Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hatte den 46-Jährigen im Oktober 2022 angeklagt und ihm drei Fälle schwerer Vergewaltigung und zwei Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern vorgeworfen. Die Taten soll er zwischen 2000 und 2017 in Portugal begangen haben, wo im Mai 2007 die damals dreijährige Britin Madeleine McCann verschwand. Das Landgericht hatte sich für nicht zuständig erklärt. Die Staatsanwaltschaft argumentierte jedoch, dass Christian B. vor seinem Auslandsaufenthalt seinen letzten Wohnsitz in Braunschweig gehabt habe. Zu diesem Schluss kam auch das OLG. Im Fall "Maddie" gibt es bislang keine Anklage.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.09.2023 | 20:00 Uhr