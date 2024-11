Stand: 20.11.2024 13:42 Uhr Verdacht auf illegalen Aufenthalt: Drei Festnahmen im Harz

Im Landkreis Goslar sind Polizei, Zoll, Steuerfahndung und Landkreis mit einer Großkontrolle gegen illegalen Aufenthalt vorgegangen. Nach Angaben der Polizei wurden am Dienstag in Goslar, Bad Harzburg und weiteren Orten insgesamt zehn Gebäude durchsucht. Zuvor habe es Anhaltspunkte gegeben, dass in den Gebäuden Frauen ohne Aufenthaltsgenehmigung der Prostitution nachgehen, so die Polizei. Bei den Kontrollen seien drei Frauen festgenommen worden. Sie stehen demnach in Verdacht, sich illegal in Deutschland aufzuhalten. Bei der Razzia wurden laut Polizei auch Bargeld und Datenträger sichergestellt. Vorausgegangen waren monatelange umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei Goslar wegen des Verdachts der Förderung der Prostitution und des illegalen Aufenthaltes, heißt es.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 20.11.2024 | 08:30 Uhr