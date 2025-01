Stand: 09.01.2025 08:52 Uhr Verbotener Cannabis-Anbau in Göttingen: Urteil rechtskräftig

Das Urteil gegen vier Angeklagte im Fall einer illegalen Cannabis-Plantage in Göttingen ist rechtskräftig. Das teilte eine Sprecherin des Göttinger Landgerichts am Mittwoch mit. Die Angeklagten wurden wegen Beihilfe zum Handel mit Cannabis bereits Ende Dezember 2024 verurteilt. Die zwischen 29 und 39 Jahre alten Männer erhielten Freiheitsstrafen in Höhe von zwölf bis 22 Monaten auf Bewährung. Im Juni 2024 hatte die Polizei in einer Lagerhalle die illegale Plantage mit insgesamt 351 Cannabis-Pflanzen entdeckt. Das Gericht befand den 39-Jährigen auch wegen des verbotenen Anbaus von Cannabis für schuldig. Mit einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung erhielt er die höchste Strafe im Verfahren.

Schlagwörter zu diesem Artikel Göttingen